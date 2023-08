In Nederland verboden cafeïnebom populair onder kinderen door TikTok

De NVWA en het Voedingscentrum maken zich zorgen over de opkomst van het energiedrankje Prime. Hoewel het formeel verboden is in Nederland zijn er toch websites die het verkopen. Hoe zit dat? Vijf vragen over Prime.

KSI en Logan Paul poseren met het drankje voor de wedstijd tussen de Arizona Diamondbacks en de Los Angeles Dodgers in maart dit jaar in het Dodger Stadium in Los Angeles. Ⓒ ANP / Associated Press