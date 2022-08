Vrouwen die gevonden werden op N18 hadden ook ’andere verwondingen’

De vrouw die gewond raakte op de N18, is maandagmorgen aangehouden in het ziekenhuis. Volgens de politie wordt ze verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de andere vrouw. De vrouw is nog niet verhoord. Haar fysieke en mentale staat laat dat volgens de politie nog niet toe.

„De vrouwen fietsten met zijn tweeën over de Geukersdijk en ons vermoeden is dat ze vanaf daar naar beneden zijn gevallen”, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. De op de Geukersdijk gevonden fietsen zijn van de twee vrouwen. De fietsen lagen op het viaduct.

Politie roept op getuigen zich te melden. „Het is een plek waar weinig mensen langskomen, dus als er iemand is die wat heeft gezien, kan dat extra waardevol zijn.”

Over de identiteit van de vrouwen wil de politie nog niets zeggen, ook niet of ze uit de regio komen. „We hebben natuurlijk wel een vermoeden. De familie moet de overleden vrouw eerst nog identificeren.”

Dat mogelijk een derde persoon betrokken zou zijn bij het incident, valt nog niet uit te sluiten. „Dat is een van de scenario’s die we onderzoeken.” Momenteel denkt de politie aan een misdrijf, zo schrijft RTV Oost, aangezien de vrouwen ook andere verwondingen hebben. De woordvoering was helaas vanavond niet bereikbaar.