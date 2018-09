OneDLL behoudt derde plaats

De OneDLL, de boot die wordt gesponsord door de Nederlandse leasemaatschappij De Lage Landen, werd zondag achtste tijdens de race van New York naar het Noordierse Londonderry. In het algemeen klassement behoudt de boot haar derde plaats. De leider in het klassement is de boot die wordt gesponsord door kledingmerk Henri Lloyd.

Vervroegd

De race zou oorspronkelijk eindigen in Londonderry zelf, maar de raceleiding besloot donderdag de finish te vervroegen omdat de boten tijdens hun Atlantische oversteek minder voortgang boekten dan aanvankelijk verwacht.

Strakke planning

Vanwege sponsorverplichtingen in Londonderry moet een relatief strakke planning worden aangehouden. Besloten werd om zondagmiddag 14.00 uur Nederlandse tijd aan te houden als finish. De boot op de Atlantische Oceaan die dan het dichtste bij Londonderry was, werd winnaar. Daarna wordt er op de motor zo snel mogelijk verder gevaren naar Londonderry.

Dubbel succes

Uiteindelijk werd de boot gesponsord door Londonderry de winnaar van de etappe. De winst is voor hen een dubbel succes omdat ze als winnaar binnenlopen in hun thuishaven en in de stad die hen sponsort. Er worden tienduizenden mensen verwacht bij de aankomst, die waarschijnlijk maandag voor het middaguur plaatsheeft.

Jongste schipper

,,We hebben een moeilijke race over de Atlantische oceaan gehad'', aldus OneDLL-schipper Olly Cotterell, met zijn 29 jaar de jongste schipper van de hele Clipper-vloot. De Telegraaf Vaarkrant voer mee tijdens de Atlantische oversteek aan boord van de OneDLL.

Tegenstroom

Eerst kampte de boot onder de Amerikaanse oostkust met een lokale windstilte en vervolgens kwamen ze enkele dagen later terecht in een onverwachte westgaande tegenstroom in de beroemde naar het oosten stromende Golfstroom. Van een laatste plaats wisten ze zich terug te vechten tot een achtste plaats.

Podiumplaats

,,Maar ons doel is altijd geweest om een podiumplaats te verkrijgen, en daar hebben we nu gelukkig nog steeds een kans op. Onze directe concurrent voor die derde plaats is de boot Derry, waar wij nu nog steeds vijf punten op voorstaan. De race naar Den Helder, die begint op zondag 29 juni, wordt heel spannend.''

Den Helder

,,We gaan natuurlijk proberen om als eerste in onze thuishaven Den Helder aan te komen. Tegelijkertijd willen we zoveel punten scoren dat we straks in London, op het eindpunt van de race rond de wereld, bij de eerste drie eindigen.''

Koninklijke Marine

Het opleidingsschip van de Nederlandse Koninklijke Marine, de Zr. Ms.Urania, is om onderdeel te zijn van de Clipper-gekte in Noord-Ierland speciaal naar Londonderry gekomen. Het bezoek van de Urania dient verder als begroeting van de OneDLL, die na vertrek uit Noord-Ierland straks de Nederlandse vlag zal voeren.

Groots evenement

De stopover in Den Helder van de bekende Clipper Race is voor Den Helder, thuisbasis van de Nederlandse Marine, een groots evenement dat op en na de verwachte aankomstdatum van de Clipper-vloot op 2 en 3 juli grootst gevierd gaat worden.