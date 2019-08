Schiphol: operatie weer normaal

Zaterdagochtend is de operatie op de luchthaven rond 5 uur weer opgestart. „Dit is volgens de normale planning gegaan, het is een gebruikelijke drukke vakantiedag in het hoogseizoen”, zegt een woordvoerder van Schiphol.

De luchthaven tast nog in het duister over de oorzaak van de tweede storing in korte tijd. Schiphol zegt afhankelijk te zijn van het onderzoek en de informatie van Aircraft Fuel Supply. „Dit is heel vervelend voor onze klanten.” Schiphol gaat niet in op de vraag waarom ze zich afhankelijk heeft gemaakt van één bedrijf voor de brandstoflevering. „We wachten het onderzoek van TNO af.” Onderzoekbureau TNO doet onderzoek naar de storing, maar is daar pas aan het eind van het jaar mee klaar.