Tweede verdachte aangehouden voor fatale steekpartij Leiden, eerdere arrestant blijft vast

Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Maandag werd een 38-jarige man uit Leiden aangehouden, de man die vrijdag van straat werd gehaald door een speciaal arrestatieteam is een jaar ouder en komt ook uit de stad zelf.

De zoektocht naar de vermeende dader liep vrijdag al zeer chaotisch. Eerder wist een speciaal team van de politie met veel vertoon een man te arresteren aan de Hoflaan in Leiden, maar ook deze persoon bleek niet betrokken bij de steekpartij. Vervolgens gingen agenten posten bij een moskee in de stad en werd er nabij een vestiging van slijterij Gall & Gall aan de Hooigracht een persoon aangehouden. Deze man, zo werd al snel duidelijk, was eveneens niet de gezochte verdachte. ,,Toen ze dat door hadden, zeiden ze sorry en gaven ze de man een hand”, vertelde een passant vrijdag die deze aanhouding van dichtbij zag.

Verdachte

Een paar uur later werd op de Lammermarkt een verward ogende voetganger door enkele potige mannen van het arrestatieteam in een geblindeerde zwarte auto afgevoerd. Een getuige dacht de steker daar te hebben zien lopen. De man werd met een plastic pakket in zijn handen aangehouden. De rechter-commissaris bepaalde maandag dat hij langer vast blijft zitten. Wie van de twee nu gedetineerde mannen wordt verdacht van de daadwerkelijke steekpartij is niet bekend, net als wat dan de rol van de andere persoon zou zijn geweest.

Camerabeelden op de plaats delict bleken nagenoeg onbruikbaar. Zaterdag liet een woordvoerster De Telegraaf al weten niet uit te sluiten dat er meer aanhoudingen zouden volgen. Dat kon gaan om personen die gelinkt zijn aan de eerste verdachte, maar ook om personen die volledig los van hem stonden.

Spoor tweede man

Ondertussen ging het onderzoek van de politie door. Dat zette ze uiteindelijk op het spoor van de tweede man, die maandagmiddag werd gearresteerd. De Bakkerij meldde al snel na de eerste arrestatie dat deze verdachte een cliënt van een van de zorginstanties in het gebouw was. Of de maandag aangehouden persoon ook een cliënt is, is vooralsnog niet bekend.

Het steekincident had vrijdag rond half 10 plaats in het pand van De Bakkerij aan de Oude Rijn. Een licht getinte man had daar in de ochtend voor een bloedbad gezorgd. Hij stak om zich heen, waarbij een 66-jarige man om het leven kwam, en twee mensen ernstig gewond raakten. Het ging om twee medewerkers en een vrijwilliger die met het mes fataal werd geraakt. Het dodelijk gestoken slachtoffer zou volgens bronnen een manusje-van-alles zijn geweest in De Bakkerij die zeer geliefd was.

Schok

De schok was groot, juist omdat er op die plek mensen worden geholpen die in psychische nood zitten. De organisatie zegt al dit werk zeshonderd jaar te doen. Honderden mensen hebben zondagavond in Leiden een herdenking voor de slachtoffers van de steekpartij in de Hooglandse Kerk bijgewoond. Een inzamelingsactie van De Bakkerij om de enorme schade in het pand te herstellen was maandagmiddag opgelopen tot ruim 12.190,00 euro. Het doel is 15.000 euro.