't Langst licht

We spreken over twee verschillende soorten seizoenen: de meteorologische en de astronomische. De meteorologische seizoenen, vastgelegd op basis van een internationale overeenkomst, beginnen op vaste data: de lente op 1 maart, de zomer op 1 juni, de herfst op 1 september en de winter op 1 december.

De astronomische seizoenen hebben geen vaste data omdat ze afhankelijk van de stand van de zon zijn. Rond 21 juni staat de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring. Op het noordelijk halfrond begint dan de zomer, op het zuidelijk halfrond de winter. Rond 21 december is dat precies andersom. Die momenten noemen we de zonnewende. Veel landen vieren tijdens de midzomernacht traditioneel feest.

Meestal valt de zonnewende een of twee dagen vóór 21 juni, soms op 22 juni. Dit jaar valt hij precies op 21 juni, dus vandaag is het de langste dag, in Nederland 16 uur en 31 minuten. Die tijd is gemeten vanaf zonsopkomst tot zonsondergang op de breedtegraad van Utrecht. De schemering is daarbij niet eens meegerekend.

Hoe noordelijker je woont, des te langer het licht blijft; het verschil tussen Limburg en Groningen bedraagt ongeveer een half uur. In het midden van Scandinavië duurt de dag 21 uur. Nog noordelijker gaat de bovenrand van de zon om middernacht niet onder. Daar is tijdelijk geen zonsondergang te zien, maar de middernachtzon. In Antarctica vindt het omgekeerde plaats. Een groot deel van het continent ziet de zon in juni helemaal niet, omdat het grootste deel zich binnen de poolcirkel bevindt.

Overigens betekent de langste dag niet dat de zon op het vroegste tijdstip van het jaar opkomt en dat ze op het laatste moment weer ondergaat; de twee vallen niet op één dag.