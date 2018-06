'Ebola-epidemie niet meer onder controle'

AzG heeft 40 medewerkers en vier behandelcentra ingezet en meer kan ze niet opbrengen, schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Nieuwe uitbraken van de ziekte kunnen niet bestreden worden.

De huidige ebola-epidemie in West-Afrika is de grootste ooit. Volgens de jongste tellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nog toe meer dan 330 doden gevallen. De tot nu toe ergste uitbraak vond plaats in 1976 in Congo en kostte 280 mensen het leven. AzG dringt aan op een grotere internationale actie tegen de ziekte.