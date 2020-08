Veel ophef over filmpje Lange Frans: vol complottheorieën en aanslag op Rutte

ChristenUnie-voorman Segers noemt ’deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard doodeng’. „En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent.”

CDA-Kamerlid Omtzigt is verbijsterd. „Je wil Rutte niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere partij in 2021. Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard. Woorden doen ertoe.”

In het filmpje hebben de rapper en de ’graancirkelspecialiste’ het over complotten en een aanslag op Rutte. Ze hebben het over premier Rutte als ’een van de mensen die we gaan zien vallen’. „Moeten we dat zelf doen?”, oppert Lange Frans. Dat zeggen ze allebei niet zelf te willen doen. „Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen”, zegt Lange Frans. „Maar mijn hoofd zegt, ik hou van die nachtrust.”

Ossebaard wil vooral ’haar karma schoon houden’. „Ik ga het niet doen, want ik wil graag mijn karma schoon houden. Maar dat betekent wel dat we hulp nodig hebben.”