Mogelijke huldiging Feyenoord niet op Coolsingel maar in De Kuip, fans boos

De gemeente had onderzocht of er weer een huldiging op de Coolsingel kon plaatsvinden, net als in 2017, bij het behalen van het landskampioenschap. Maar al snel bleek dat diverse productiebedrijven die nodig zijn om zo’n groot evenement te organiseren kampen met een tekort aan materiaal en personeel.

Omdat de huldiging wel veilig en verantwoord moet verlopen is overlegd tussen de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) en de directie van Feyenoord. „Daarbij is besloten dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar is om een huldiging op de Coolsingel te organiseren en dat een eventuele huldiging in De Kuip plaatsvindt”, laat de gemeente weten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: „De stad Rotterdam is trots op de finaleplaats van Feyenoord. Als de ploeg wint dan zou het fantastisch zijn om met hen op het balkon van het stadhuis te staan met vele toeschouwers. Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip.”

Fans boos

Fans van Feyenoord noemen het "bizar" dat er geen huldiging op de Coolsingel plaatsvindt, mocht de Rotterdamse club eind van de maand de Conference League winnen. "Elke prijs die we tot nu toe hebben gewonnen is op die plek gevierd", zegt Kees Lau, voorzitter van supportersclub FSV De Feijenoorder. "Als reden wordt een tekort aan materiaal en personeel aangevoerd. Maar het is pas over twee weken. Dan denk ik dat je nog wel de tijd hebt dit te organiseren."

De hoop van Lau is nog wel gevestigd op de lokale politiek. "Mogelijk dat uit die hoek iets wordt ondernomen. Dat zou mooi zijn. Als supporters kunnen wij er weinig tegen doen. Ik heb de indruk dat er een verband is met de weigering van Feyenoord om mee te werken aan de bouw van het nieuwe stadion. De gemeente is duidelijk niet blij dat we ons hebben teruggetrokken."