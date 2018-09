Rondreis monumentale Aïda jaar uitgesteld

Het blijkt toch lastiger dan gedacht om het immense, 60 meter brede podium in de stadions op te bouwen. De opera zou in mei in het Duitse Gelsenkirchen voor het eerst worden opgevoerd, maar dat is nu uitgesteld naar volgend jaar. De première staat nu voor 9 juni 2018 in Wenen op het programma.

De Spaanse tenor Domingo heeft de artistieke leiding over het evenement en zal de opvoeringen grotendeels zelf dirigeren. Hij wil met het project nieuwe operaliefhebbers winnen.