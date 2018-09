Toch nog alternatief voor Oranjeplein

„We zijn heel blij dat we een oplossing hebben gevonden”, liet WK-projectleider Gijs de Jong van de KNVB zondagavond weten. „De FIFA begreep het probleem en onze supporters hebben een goede reputatie. We gaan er alles aan doen om met OnsOranje en de Supportersclub Oranje een mooi alternatief neer te zetten.”

De voetbalbond was vrijdag nog met de lokale autoriteiten overeengekomen dat alleen Nederlandse supporters met een kaartje voor de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Chili het traditionele Oranjeplein mochten bezoeken. Het feestterrein zou vlak bij het stadion worden opgezet, voor de Itaquera Shopping Mall. De lokale autoriteiten kwamen zondag tot het oordeel dat het toch niet veilig genoeg was, in verband met mogelijk een te grote toeloop van feestgangers.

Bij het EK in Engeland in 1996 werd gestart met het Oranjeplein. Niet alleen om de Nederlandse supporters te vermaken in de aanloop naar de wedstrijd, maar ook in verband met de veiligheid. Als supporters al voor de wedstrijd verzamelen en als groep naar het stadion vertrekken, is het makkelijker ze goed te volgen en bij te staan, zo stelt de KNVB.