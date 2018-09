Coalitiebesprekingen voor Europees Parlement

„De komende 5 jaar moet de Europese Unie het juiste kader voor economische groei en banen bouwen. Daarvoor hebben we een stabiele meerderheid in het Europees Parlement nodig, die echte resultaten kan leveren. Volgende week wil de EVP-fractie de eerste gesprekken beginnen met de sociaaldemocratische groep om de basis te leggen voor zo'n meerderheid”, aldus Weber.

Daarnaast zullen ze het hebben over wie de voorzitter van het Europees Parlement moet worden. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz lijkt daarvoor de beste papieren te hebben. De EVP levert naar alle waarschijnlijkheid met Jean-Claude Juncker de voorzitter van de Europese Commissie.

De EVP heeft 221 van de 751 zetels en de PES 191 zetels in het Europees Parlement dat zijn voorzitter tijdens de eerste week van juli kiest. De kandidaat moet een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgen. Het mandaat van de voorzitter duurt 2,5 jaar: de helft van zittingsduur van het parlement. Doorgaans wordt van tevoren bepaald wie de twee voorzitters worden. Weber zei zondag niets over eventuele gesprekken met de Liberalen in het parlement.