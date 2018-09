Onrust na onthulling adres Sytze van der V.

Zondagmiddag kwamen ruim honderd demonstranten naar de flat waar Van der V. begin mei introk. Demonstranten droegen spandoeken met teksten als: 'Sytze van der V. weg ermee'. De menigte scandeerde dezelfde tekst. Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort was ook naar de demonstratie gekomen en ging met aanwezigen in gesprek.

Ook nam hij een stapel handtekeningen in ontvangst van een groepje demonstranten die willen dat Van der V. verhuist. De burgemeester noemde de handtekeningen een „stevig signaal” en een „onderstreping van de conclusie die de gemeente zelf ook al had getrokken”, namelijk dat Van der V. niet op de goede plek woont. „Hij hoeft de stad niet uit, maar er zijn plekken die geschikter zijn dan deze”, zei hij.

Bolsius benadrukte verder dat mensen niet voor eigen rechter moeten gaan spelen. Hij zei dat in reactie op de harde woorden die vanuit de groep demonstranten klonken. Bolsius maakte zaterdag tijdens een informatiebijeenkomst voor flatgenoten bekend dat Van der V. in het woonzorgcentrum woont. Sommige bewoners hadden begrip en zeiden dat Van der V. nu eenmaal ergens moet wonen, maar lang niet iedereen is blij met zijn komst.

„Op de begane grond lopen hier hele kleine, lieve hummeltjes rond”, aldus flatgenoot Hans Barrink. Volgens hem wist niemand dat V. in de flat was komen wonen, totdat ze zaterdag een brief van de gemeente kregen. „Daardoor wordt er nu een hoop gekletst onder de senioren. Een heleboel mensen zijn het er niet mee eens.”

De 66-jarige Eindhovenaar is veroordeeld voor misbruik van jongens in de Eindhovense wijk Woensel. Zijn zaak werd in 2009 landelijk bekend toen burgemeester Rob van Gijzel hem een gebiedsverbod oplegde voor heel Eindhoven. Vorig jaar kwam hij vrij, sindsdien leidde hij een zwervend bestaan.

Van der V.'s zoektocht naar een plek om te wonen leverde veel media-aandacht op. De gemeente Amersfoort heeft hem alternatieve locaties aangeboden, maar de pedoseksueel ging daar niet mee akkoord. „Ik wil best meewerken maar wil er niet op achteruitgaan”, liet hij in een reactie weten.