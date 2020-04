Heilig feest, maar Jeruzalem is sombere spookstad

Voor de Klaagmuur in Jeruzalem mag door maximaal tien mensen worden gebeden. Ⓒ Getty Images

JERUZALEM - Christenen vieren zondag de wederopstanding van Jezus, maar in Jeruzalem - waar die miraculeuze gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden - heerst een grafstemming. De traditionele vreugde is er even ver te zoeken als de drukte. De smalle straatjes van de Oude Stad puilen doorgaans uit in de heilige week. Nu vormen zij een sombere spookstad waar priesters de gelovigen via internet zullen toespreken.