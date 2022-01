’Vrouw (19) in Milaan in nieuwjaarsnacht belaagd en betast door 30 mannen’

Italiaanse nieuwswebsites tonen onduidelijke beelden van een video, die met een mobiele telefoon is gemaakt, waarin een meisje met een rode jack door een groep wordt omsingeld. Enkelen proberen het groepsgeweld te voorkomen. Iemand van buiten de groep roept in het Italiaans dat het een meisje is, een ander roept ’nee, nee, nee!’. Tevergeefs.

De groep stort zich op het hulpeloze meisje, dat niet in staat is om de jongeren te ontvluchten. Later ligt ze op de grond. De politie ontfermt zich over haar en werpt zich op als schild om haar tegen eventuele nieuwe aanvallen te verdedigen.

De politie probeert de daders te achterhalen. Daarvoor maakt ze ook gebruik van de gepubliceerde video, beelden van camera’s die op en nabij het domplein zijn aangebracht en natuurlijk van de getuigenis van het meisje zelf.

Afscheid

Het meisje, van wie de identiteit om privacyredenen niet door de Italiaanse media bekend is gemaakt, heeft tegen de politie verklaard dat ze werd aangevallen nadat ze net afscheid van haar vrienden had genomen. De jongemannen omringden haar, duwden haar en trokken aan haar, betastten haar, scheurden haar trui stuk en wierpen haar uiteindelijk op de grond. Ze dacht eerst nog dat het een overval was, dus uit angst gaf ze haar tas. Maar dat bleek onvoldoende. De groep stortte zich op haar.

Ⓒ ANP/HH

Pas toen de politie kwam, ging de menigte weg. Het meisje werd eerst door een ambulance geholpen en vervolgens naar een polikliniek gebracht. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Ze wisten op tijd te ontsnappen. De video werd voor het eerst in de openbaarheid gebracht op sociale media door de groep milanobelladadio.

Keulen

Het voorval doet denken aan de massale aanrandingen van feestvierende Duitse vrouwen op de oudejaarsavond van 2015 in Duitsland, met name rondom het station van Keulen. Dat gebeurde toen door grote groepen immigranten.

Op sociale media reageren verscheidene Italianen kwaad. Immigratie ligt politiek gevoelig in Italië. Er zijn vaak integratieproblemen. Volgens verkiezingspeilingen behoren de radicaal-rechtse partijen Lega van Matteo Salvini en Fratelli d’Italia (broeders van Italië) tot de drie grootste partijen van Italië.