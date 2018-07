Reissites snoepwinkel criminelen

Naar schatting van de reiswereld neemt dat jaarlijks zo’n 10% toe. Directeur Fleur van Eck van de Fraudehelpdesk bevestigde gisteravond het probleem, omdat steeds meer mensen hun vakantie via internet boeken en oplichters alsmaar professioneler en doortrapter worden in het beduvelen van argeloze consumenten.

Schaamte

,,Harde cijfers ontbreken, omdat veel gedupeerden uit schaamte hun mond houden. Maar ook wij merken in deze weken weer een forse stijging van reisklagers. Het is tijd dat bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan. Eén daadkrachtig orgaan is hoognodig om internetfraude terug te dringen. Er gebeurt nu te weinig”, vindt Van Eck.

Genept

Dat goedgelovige koopjesjagers vaker worden genept, blijkt ook uit aangiften bij de politie. Tijn Hoekstra uit Laren bijvoorbeeld, die deze week 7.500 euro kwijtraakte via de website van Airbnb, waar particuliere vakantiewoningen worden aangeboden. Hij is daar ook slachtoffer van identiteitsfraude geworden, omdat zijn persoonlijke gegevens inclusief paspoort zijn gestolen, en wil niet met foto in de krant.

Achterdochtig

,,Op Airbnb vond ik een mooie, grote villa met zwembad op Ibiza, die ik voor 489 euro per dag in juli kon huren. Op die pagina stond het mailadres van de eigenaar, ene Cyrille, met het verzoek contact met hem op te nemen. Ik mailde hem en ja hoor, er was nog beschikbaarheid in het hoogseizoen. Ik kon 10% korting krijgen als ik nu boekte. Toen had ik achterdochtig moeten worden, maar ja, je bent toch gretig op zo’n aanbieding…”

Ongelooflijk

Hoekstra is zelf notabene internetondernemer die de financiële wereld goed kent. ,,Het is ongelooflijk dat ik hier ben ingetrapt. De oplichter leidde me via een nepmail naar een valse chatroom, zogenaamd van Airbnb. Op de spooksite die precies leek op Airbnb kon ik betalen op een buitenlandse bankrekening. Dat heb ik gedaan. Wèg geld!”

Later bleek dat de bewuste villa bij een Spaanse makelaar te koop staat voor twee miljoen euro. De onbekende ‘scammer’ heeft de online foto’s gestolen en zijn mailadres daar slinks in gemonteerd. Met tekst is dat op Airbnb gezet.

Screenen

,,Wij ontmoedigen rechtstreeks contact tussen gast en gastheer voor de transactie, niet per mail, niet per telefoon en zeker niet via vreemde bankrekeningen. Maar iedereen kan zijn huis op onze site aanbieden. Dat screenen we vooraf niet. We raden huurders van vakantiewoningen aan altijd in onze webomgeving te blijven, ook voor betalingen. Als die via ons systeem lopen, is het veilig en geven we garanties”, aldus de reactie van Airbnb.

Valkuilen

Hoekstra laat het er niet bij zitten. ,,Airbnb is verantwoordelijk voor haar website en alles wat daarop staat. Ze zijn kennelijk niet in staat om kwaadwilligen te weren. Het is te makkelijk om te zeggen dat klanten maar beter moeten opletten. Of te verwijzen naar de kleine lettertjes. Foute content is hen te verwijten. De valkuilen moeten duidelijker op iedere pagina worden vermeld. En er moet een strengere identiteitscontrole plaatsvinden.”

Airbnb belooft de zaak tot op de bodem uit te zoeken en ‘te proberen de schade te vergoeden’. Hoekstra kan ook fluiten naar ruim 800 euro aan Transavia-tickets. ,,Dat geld wordt niet uit coulance teruggestort, nu we door deze ellende niet naar Ibiza kunnen vliegen. Een sterk staaltje van hoe je met je passagiers omgaat. En onze Rabobank zegt evenmin iets voor me te kunnen doen…”

Opgelicht

Vorig jaar zijn volgens het CBS 450.000 Nederlanders bij kopen of verkopen van producten en diensten op internet opgelicht, 3,3% van de bevolking. Een jaar eerder was dat 2,9%. Een Britse studie van het Fraud Intelligence Bureau toont aan dat er dit jaar meer dan duizend vakantiefraudes zijn.