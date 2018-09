Electrabel veroorzaakt golf aan klachten

De problemen bij Electrabel zijn deze week opvallend vaak aan de orde gesteld tijdens het jaarlijkse energiespreekuur van De Telegraaf en OverGeld.nl.

„Onze jaarafrekening staat bol van de fouten. In de tussentijd is er wel geld van onze bankrekening afgeschreven. Electrabel beloofde het terug te betalen, maar doet al maanden niets", meldt een lezer uit Markelo.

Een woordvoerder van Electrabel erkent het ongemak. „Het is verschrikkelijk balen, maar wij hebben problemen met een computersysteem dat we begin dit jaar in gebruik hebben genomen. We werken met man en macht om alles te verhelpen. We hebben echter nog enkele maanden nodig voordat we weer bij zijn”, aldus de zegsman.

Storneren

De Consumentenbond houdt de malaise bij de energieaanbieder scherp in de gaten. „Als er onterechte bedragen van de rekening van klanten zijn afgeschreven, dan kunnen zij dat laten storneren. Maar dat moeten zij wel binnen 56 dagen doen”, benadrukt een woordvoerster van de bond.

Electrabel voorziet circa 240.000 klanten van gas en stroom in Nederland. Het bedrijf uit Zwolle is onderdeel van de Franse energiegigant GDF Suez. Electrabel geeft op de eigen website meer informatie over de problemen.