RTL eist van Justitie documenten over Wilders

RTL betwijfelt dat en deed een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het ministerie wees dat af en RTL stapte daarop naar de rechter. De rechtbank in Utrecht heeft wel beschikking over het betwiste ambtsbericht, maar had dat voor de zitting woensdagochtend nog niet gelezen, om te voorkomen dat hij zich zou verspreken. De inhoud weegt wel mee in de beslissing over het Wob-verzoek.

Vorige week bleek uit uitspraken van de huidige minister Ferd Grapperhaus dat er zeker nog een tweede overleg tussen Opstelten en het Openbaar Ministerie is geweest over de vervolging.

Bekijk ook: Wilders doet oproep in zaak minder Marokkanen

Bekijk ook: Wilders wil parlementaire enquête