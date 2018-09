'We kunnen Sytze alleen overtuigen'

Sytze van der V. is verhuisd naar een woonzorgcentrum in Amersfoort, bleek zaterdag. Hij woont boven een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang. Daarom zijn er betere plekken denkbaar waar Van der V. kan wonen, aldus Bolsius.

De burgemeester heeft de flatgenoten van de pedoseksueel zaterdag bijgepraat. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van de flat. „Er zijn daar zeker zorgen van mensen die zich afvragen of hun kleinkinderen nog wel veilig langs kunnen komen. Dat kan. Je moet waakzaam zijn, maar dat moet altijd. Elk jaar zijn er 600 tot 700 zedendelinquenten die terugkeren in de maatschappij”, aldus Bolsius. De burgemeester voelde ook begrip van bewoners die zeiden dat Van der V. zijn straf heeft uitgezeten en nou eenmaal ergens moet wonen.

Bolsius is sinds vorige maand met Van der V. in gesprek. De gemeente heeft hem andere plekken aangeboden, maar daar is hij nog niet op ingegaan, aldus de burgemeester.