OORLOG IN OEKRAÏNE Snakken naar het einde van de oorlog dat maar niet in zicht wil komen Oekraïners vechten op leven en dood, maar vooral op het tandvlees

Door Mischa van Diepen

Valentina Dachno, vrijwilliger bij het soldatenhostel, schiet soms vol terwijl ze naar Maksim luistert. Ze ziet zelf hoe de gasten, die ze volstopt met bietensoep en pasteitjes, zijn veranderd. „In de eerste maanden waren de jongens er nog redelijk aan toe”, sipt de vijftiger. „Nu komen er soldaten die al drie hersenschuddingen achter de rug hebben. En dan gaan ze weer terug.” Ⓒ De Telegraaf

De verwachtingen voor een Oekraïens offensief lopen inmiddels zo hoog op dat Kiev deze probeert te temperen. In de stad Zaporizja, op dertig kilometer van het zuidfront, is te merken dat Oekraïne op het tandvlees loopt. Hele gezinnen staan onder de wapenen. „Ik wou dat die oorlog voorbij was, zodat ik weer rustig naast mijn man kan slapen.”