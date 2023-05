Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Snakken naar het einde van de oorlog dat maar niet in zicht wil komen Oekraïners vechten op leven en dood, maar vooral op het tandvlees

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Valentina Dachno met haar man toen hij een paar dagen verlof had. „Ik wou dat die oorlog voorbij was, zodat ik rustig kan slapen.”

De verwachtingen voor een Oekraïens offensief lopen inmiddels zo hoog op dat Kiev deze probeert te temperen. In de stad Zaporizja, op dertig kilometer van het zuidfront, is te merken dat Oekraïne op het tandvlees loopt. Hele gezinnen staan onder de wapenen. „Ik wou dat die oorlog voorbij was, zodat ik weer rustig naast mijn man kan slapen.”