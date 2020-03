LIVE | Veel doden in Spanje de afgelopen 24 uur

Wereldwijd zijn meer dan 14.000 mensen aan het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen is vastgesteld op ruim 339.000 en ruim 98.000 personen herstelden.

De hoofdpunten:

Weekmarkten Noord-Brabant gaan in aangepaste vorm door (voor meer, zie onder)

Jongerenpartijen CDA, D66 en de CU willen uitstel van betaling collegegeld

9 doden Wuhan, elders in China 0, lichte daling besmettingen (en alleen nog ’import’ uit buitenland)

Zuid-Korea sluit grenzen voor toeristen

Italiaanse oma (95) genezen van het coronavirus

In Duitsland 31 nieuwe doden, maar minder besmettingen

Italiaanse verpleegkundigen tonen striemen in gezicht

Noodfonds VN moet ontwikkelingslanden met slechte zorg helpen

Kwart van rijschoolhouders blijft doorrijden

Crisisteam kabinet komt maandagavond bijeen

ANBO niet blij met ’uurtje voor ouderen’ in supermarkt

125.000 maskers en 36.000 brillen ingezameld door Rode Kruis

Leidse vaccinmaker wijkt uit naar VS (zie onder)

Eerste coronabesmetting in Syrië: vrees voor catastrofe

KLM vliegt dinsdag van Hongkong naar Amsterdam voor alle Europeanen

Burgemeester Aboutaleb ziet contactverbod ’in beeld’ komen

Financieel-economisch:

Het ouderenuurtje in de supermarkt slaat aan.

AEX met fors verlies van start

Shell gaat snijden in kosten en minder investeren

Transavia schrapt alle vluchten tot 15 april

Eerste loketten voor zzp’ers bij gemeenten geopend

Veel onzekerheid over noodpakket

Uit de sportwereld:

Lewis Hamilton hekelt mensen die coronamaatregelen negeren

NOC*NSF: ’Wij gaan niet als gezondheid TeamNL niet is gegarandeerd’

Noodscenario van de Eredivisie: mét SC Cambuur en De Graafschap

Heft in eigen hand: Canada doet niet mee aan Olympische Spelen

Uit de entertainmentwereld:

Tom Hanks: ’We voelen ons beter’

Harvey Weinstein zou positief zijn getest op het coronavirus, meldt de Niagara Gazette

Thaise koning doneert medische apparatuur aan ziekenhuis

Het belangrijkste nieuws, op een rij:

Dodental in Spanje stijgt fors

In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 462 personen bezweken aan COVID-19. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee op 2182. Dat heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het aantal bevestigde besmette gevallen steeg naar 33.089. Spanje is een van de meest getroffen landen, na Italië en China.

Ook vuurwerkbrillen welkom

In het MartiniPlaza in Groningen is maandag een inzamelpunt geopend voor medische hulpmiddelen. Mensen en bedrijven uit Noord-Nederland die hulpmiddelen willen doneren om de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in het noorden van het land te helpen, kunnen daar vanaf nu iedere middag terecht.

Het gaat bijvoorbeeld om professionele mondmaskers, wegwerphandschoenen en beschermingsbrillen. "Ook vuurwerkbrillen zijn bruikbaar", meldt het UMCG. Medewerkers van het academische ziekenhuis controleren de ingeleverde materialen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) verdeelt de hulpmiddelen vervolgens onder zorginstellingen in de regio die ze hard nodig hebben.

"De afgelopen dagen melden zich steeds meer mensen en bedrijven die ziekenhuizen en andere zorginstellingen medische hulpmiddelen aanbieden", aldus het UMCG. Daarom is besloten een centraal inzamelpunt op te richten.

Brabantse markten mogen in aangepaste vorm doorgaan

De weekmarkten in Noord-Brabant mogen in aangepaste vorm doorgaan. De veiligheidsregio ’s in de provincie hebben daartoe besloten omdat markten als aanbieders van voedsel voorzien in een eerste levensbehoefte. Op de markten zijn geen kramen toegestaan waar andere producten dan voedsel worden aangeboden.

Ook het ter plekke nuttigen van eten bij de kramen is verboden. Bij kramen mag alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu al geldt voor horecagelegenheden. Daarnaast moet worden voorkomen dat grote groepen mensen (meer dan honderd personen) tegelijk op de markt zijn.

Verder krijgen de kraamhouders het dringende advies hun klanten erop te wijzen dat ze geen handen moeten schudden en zeker anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook wordt geadviseerd contactloos te betalen.

1 miljard mensen gevraagd thuis te blijven

Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen gevraagd thuis te blijven om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen. Het gaat om inwoners van zo'n vijftig landen en gebieden, aldus een telling door het Franse persbureau AFP.

Minstens 34 landen of gebieden hebben een uitgaansverbod ingevoerd. Het gaat daarbij om ruim 659 miljoen mensen. Hieronder vallen onder meer Frankrijk, Italië, Argentinië, de Amerikaanse staat Californië en Irak. Griekenland is het laatste land dat zich maandagochtend bij de lijst heeft gevoegd. Colombia en Nieuw-Zeeland voeren respectievelijk dinsdag en woensdag een uitgaansverbod in. In de meeste van deze gebieden is het nog steeds mogelijk om het huis uit te gaan om te werken, basisbenodigdheden te kopen of een medische behandeling te krijgen.

Andere landen (meer dan 228 miljoen mensen), waaronder Iran, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben hun bevolking opgeroepen om thuis te blijven, reizen en contact tot een minimum te beperken, maar zonder dwangmaatregelen.

Tien landen of gebieden (meer dan 117 miljoen mensen) hebben een avondklok ingesteld, waardoor reizen 's avonds en 's nachts verboden is. Het gaat onder andere om Burkina Faso, Chili, Manilla (Filipijnen), Servië en Mauritanië. In Saudi-Arabië treedt de avondklok maandagavond in werking.

Veel paasvuren voor tweede jaar op rij geschrapt

Heel veel paasvuren in het noorden en oosten van het land gaan dit jaar weer niet door. Ditmaal wordt de eeuwenoude traditie getroffen door maatregelen vanwege de coronacrisis in Nederland. Vorig jaar mochten honderden paasvuren niet ontstoken worden vanwege droogte en harde wind.

In alle veiligheidsregio's in het land geldt tot 6 april een noodverordening vanwege de coronamaatregelen. Veel gemeenten en ook paasvuurbouwers houden er rekening mee dat die noodverordening zeer binnenkort wordt verlengd tot na Pasen. In dat geval is een bijeenkomst als een paasvuur verboden, omdat daar veel te veel mensen bij elkaar komen. Bovendien moet de opbouw van de houtbergen deze week beginnen en dat is onder de noodverordening ook niet toegestaan.

Fors aantal doden Duitsland, maar ook optimisme

Voorzichtige optimistische geluiden uit Duitsland. De groei van het aantal coronabesmettingen is iets aan het afnemen. Of de trend doorzet, is met zekerheid pas woensdag te zeggen, aldus het Duitse gezondheidsinstituut Robert Koch-Institut.

De instantie vermoedt dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus hun vruchten beginnen af te werpen. En de regering kondigde zondag verdere stappen aan, zoals een contactverbod. Buiten mogen hooguit twee personen bij elkaar zijn, families en andere huishoudens uitgezonderd.

Het aantal met het nieuwe coronavirus besmette mensen in Duitsland is met 4062 toegenomen tot 22.672. Het dodental steeg met 31 naar 86, aldus een telling van de Duitse gezondheidsorganisatie Robert Koch-Institut (RKI) maandag. Dat tamelijk forse aantal - voor Duitsland althans - kan ook te maken hebben met een achterstand uit het weekend.

Dertien nieuwe sterfgevallen in België

Het aantal sterfgevallen In België als gevolg van het nieuwe coronavirus is opgelopen tot 88. De afgelopen 24 uur zijn dertien mensen overleden, maakten de gezondheidsautoriteiten maandag bekend op een persconferentie.

Het aantal vastgestelde besmettingen is opgelopen met 342 tot 3743. Er liggen 1643 patiënten in een ziekenhuis. Van hen liggen er 322 op de intensive care, een toename van 32.

Het Belgische crisiscentrum ziet voor het eerst sinds de uitbraak van het virus een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen. Ook het aantal nieuwe sterfgevallen loopt terug.

Regering Letland in thuisisolatie

Het grootste deel van de regering van Letland zit in thuisisolatie na de besmetting van een parlementariër met het coronavirus. De premier en acht andere leden van het dertien-koppige kabinet bevinden zich in quarantaine op aandringen van de gezondheidsautoriteiten.

De werkzaamheden gaan door zonder persoonlijk contact. Ook persconferenties worden met videoverbindingen gehouden. Ondertussen laten alle parlementsleden en het hele kabinet zich testen. Volgens de Letse president en deskundigen druist de uitzonderlijke situatie, met contact op afstand, niet in tegen de grondwet.

Letland nam een hele reeks maatregelen tegen het coronavirus nadat het aantal geregistreerde infecties opeens fors tot 180 was gestegen. Tot Pasen is de noodtoestand afgekondigd.

China constateert lichte daling bij geïmporteerde infecties

In China zijn de laatste dagen alleen nog coronabesmettingen vastgesteld bij mensen die uit het buitenland kwamen, zoals teruggekeerde studenten. Volgens de jongste cijfers, van maandag, gaat het om 39 gevallen het laatste etmaal. Dat is een lichte daling na vier dagen stijging. In het land zelf zijn geen mensen meer besmet, meldden de autoriteiten.

Zij maakten verder bekend dat in de miljoenenmetropool Wuhan, waar de uitbraak eind december ontstond, negen mensen aan het virus zijn bezweken. Elders in China stierf de afgelopen 24 uur niemand aan het virus. Tot nu toe registreerde China 3270 coronadoden en ruim 81.000 besmettingen. Na ingrijpende maatregelen daalde het aantal nieuwe infecties in China drastisch. Inmiddels zijn in Italië meer coronadoden geteld.

Aboutaleb: contactverbod denkbaar

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt een contactverbod een vreselijk idee, maar sluit het niet uit. Dat zei Aboutaleb in Nieuwsuur. De 1,5 meter afstand wordt overwegend in acht genomen, maar niet overal. „Het beeld dat ik terugkreeg van politie, veiligheidsregio en stadstoezicht is dat mensen redelijk thuisblijven, maar niet zoals ik had gewild. Ik vind het zorgwekkend.”

In Duitsland geldt een samenscholingsverbod van meer dan twee mensen. „Het zou een afschuwelijke maatregel zijn”, zei Aboutaleb. „Maar als dit soort oproepen en maatregelen niet helpt, zou dit in beeld kunnen komen.”

Laatste kans voor landgenoten in Zuid-Korea

Nederlanders die momenteel nog in Zuid-Korea verblijven, hebben dinsdag en donderdag nog de kans om terug naar Schiphol te vliegen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de KLM dan nog twee rechtstreekse vluchten uit vanaf Incheon International Airport in Seoul.

Of KLM na donderdag nog repatriëringsvluchten uitvoert vanuit Zuid-Korea is niet bekend. Het ministerie roept Nederlanders daarom dringend op gebruik te maken van de terugvluchten dinsdag en donderdag, gezien „de afnemende reismogelijkheden wereldwijd.” Tickets zijn te boeken op de website van KLM.

Vliegtuigmaatschappijen proberen op het laatste moment zo veel mogelijk burgers te repatriëren vanwege het nieuwe coronavirus. De meeste landen hebben vergaande maatregelen getroffen om het virus te beteugelen. Zo houden veel landen hun vliegtuigen aan de grond, waardoor het voor reizigers moeilijk wordt terug te keren naar hun thuisland.

ANBO over ’ouderenuurtje’: dit werkt negatief door

Vanaf maandag kunnen mensen van boven de zeventig op werkdagen tussen 07.00 en 08.00 uur bij Albert Heijn terecht voor hun boodschappen, voordat de winkel voor iedereen opengaat. Bij veel Jumbo-filialen kon dat al. Lidl introduceert een aparte kassa voor ouderen tussen 09.00 uur en 11.00 uur, in de winkels waar dat goed kan.

Ouderenbond ANBO denkt dat het ouderenuurtje van supermarkten averechts gaat werken. „Oudere mensen worden gestigmatiseerd”, stelt de bond die vreest dat ouderen die toch op een gewoon tijdstip komen, zullen worden weggekeken door andere klanten. De bond denkt wel dat de actie goed bedoeld is, maar „als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen.” Volgens de bond wordt de paniek onder ouderen nog versterkt door de actie.

„Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten”, zei ANBO-directeur Liane den Haan eerder hierover.

Leidse vaccinmakers naar VS

Het grote Amerikaanse medische concern Johnson & Johnson werkt in Leiden met meer dan honderd mensen aan een coronavaccin, maar dat zal niet in Nederland worden getest, schrijft het FD. De regels voor klinische tests zijn in Nederland strenger.

Om snelheid te maken, wordt het Leidse vaccin waarschijnlijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk getest. ’We kiezen de snelste en beste manier’, zo luidt een verklaring van Janssen, het farmaceutische dochterbedrijf van Johnson & Johnson. Janssen heeft in Leiden een grote vestiging.

Rode Kruis: 125.000 maskers en 36.000 brillen voor zorg

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekeinde duizenden beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen ontvangen. Het gaat onder meer om ruim 125.000 maskers, 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof. De hulporganisatie zegt dat zowel grote als kleine partijen zijn aangeboden en er zelfs beademingsapparatuur beschikbaar is gesteld. „Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag.”

Nederland krijgt ook nog eens 800.000 mondkapjes van het Chinese telecombedrijf Huawei. Daarvan zijn er al 200.000 binnengekomen, meldde het ministerie van Volksgezondheid zondag. „Die zijn hard nodig”, zegt minister Hugo de Jonge. Zaterdag kwamen al 690.000 mondkapjes uit China binnen op Schiphol.

Crisisteam bijeen: winkels dicht?

Het crisisteam van het kabinet komt weer samen. Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer leken te genieten, komen strengere maatregelen steeds dichterbij. De overheid zag zich zondag zelfs genoodzaakt Nederlanders via een NL-Alert-bericht op te roepen echt afstand van elkaar te houden en bij verkoudheid thuis te blijven. Veel bewindspersonen spraken in televisieprogramma’s en op sociale media hun onbegrip uit voor eigenwijze Nederlanders die zich niet aan de adviezen houden.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt maandagavond met de lokale besturen. Hij sluit niet uit dat dat tot verdere, strenge maatregelen leidt. „Een samenscholingsverbod kunnen we hoe dan ook instellen, als burgemeesters constateren dat mensen zich in groepen begeven en de openbare orde verstoren.”

Sommige oppositiepartijen eisen dat Nederland helemaal op slot gaat. Het kabinet wil daar tot nu toe niets van weten, maar benadrukt ook telkens dat het per dag bekijkt welke maatregelen nodig zijn, op basis van de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid ’niet-essentiële’ winkels te sluiten, meldde De Telegraaf zondag al.

