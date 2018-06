De vrouw is waarschijnlijk met haar auto frontaal op een andere auto gebotst, meldde een woordvoerder van de politie. Wat de oorzaak was van het ongeval kon hij nog niet zeggen. De Nieuwe Postweg is zaterdagochtend afgesloten in verband met het onderzoek naar het ongeval.

