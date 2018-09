ECB voorziet langdurig lage inflatie

De ECB wijzigt de rentetarieven in de eurozone deze maand niet. De centrale bank zal echter in actie komen als de inflatie verder dreigt weg te zakken, stelde Draghi. Daarbij worden alle instrumenten in overweging genomen die de ECB ter beschikking staan, voegde hij eraan toe.

De inflatie in de eurozone zakte vorige maand tot gemiddeld 0,8 procent. Dat is veel lager dan het peil van ongeveer 2 procent waar de ECB naar streeft. Draghi benadrukte donderdag dat het handhaven van een stabiele prijsontwikkeling de belangrijkste taak is van de ECB en liet daarbij doorschemeren dat dit ook betekent dat de ECB een situatie met aanhoudend dalende prijzen (deflatie) moet voorkomen.

,,Ons mandaat voor het handhaven van een stabiele prijsontwikkeling werkt twee kanten op'', aldus de Italiaanse centralebankpresident.

