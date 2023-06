Oppositie gaat voor kop Rutte in debat Groningen

Premier Rutte bood de Groningers al eerder -meermaals- excuses aan. Ondanks diverse pogingen, wilde de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie (GL’er Tom van der Lee) in een eerder debat over het enquêterapport geen politiek oordeel vellen over bewindslieden of de rol van premier Mark Rutte. Dat is aan de Tweede Kamer zelf, zei hij. GL-leider Jesse Klaver liet tijdens het debat van dinsdag juist weten dat hij op een ’heel stevige zelfreflectie’ van Rutte hoopte. Hij leek te zinspelen op een motie van wantrouwen als die niet volgt. Klaver vond vooral dat Rutte deed aan ’doorschuiven’ en ’afschuiven’ en pleitte voor ’meer ruimhartigheid’.

’Ik denk dat Rutte loog’

Rutte gaf in zijn verhoor bij de commissie vorig jaar al aan dat hij zich in 2018 pas écht realiseerde wat de gevolgen voor de Groningers waren, maar PvdA’er Henk Nijboer noemde dat ’ongeloofwaardig’. Nijboer: „Ik zeg het de minister-president recht in het gezicht: ik denk dat u daarover loog.” Nijboer opperde desnoods dwang toe te passen om te zorgen dat oliebedrijven Shell en ExxonMobil hun bijdrage gaan leveren aan de financiële afhandeling van de aardbevingsschade.

SP’er Sandra Beckerman sprak over het ’willens en wetens’ in gevaar brengen van Groningers. Ook zij vroeg waarom Rutte niet opstapt. „Hoe moeten we nog vertrouwen op de overheid als dit allemaal mag?” Ze zei dat Rutte een ’oplossing in de weg staat’. Volgens haar is er een crisis in Groningen die dit kabinet ’niet kan en wil’ oplossen. „Maak van Groningen een missie”, zei ze. Maar dan wel met een nieuwe premier, aldus Beckerman. Zij wees erop dat de bestaande aanpak juist niet werkt.

Ook JA21-voorman Joost Eerdmans zei dat de problemen in het aardbevingsgebied zich vooral onder de verantwoordelijkheid van Rutte voordeden. Kamerlid Wybren van Haga kondigde alvast een motie van wantrouwen aan tegen Rutte. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas wilde vooral weten wanneer de coalitie eens ’een streep trekt’. „Wat moet er gebeuren voor de coalitiepartijen zeggen: en nu is het genoeg?” Volgens Van der Plas is dat ’geen afrekening, maar verantwoording nemen’. Kamerlid Pieter Omtzigt zei dat er sprake was van ’ongekend systeemfalen’ en vond het ’ongekend’ hoe het kabinet daarop reageerde.

Coalitie wil vooral reflectie

Coalitiegenoot en CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker wilde vooral een ’reflectie’ van Rutte horen. Zij erkende dat er grote fouten zijn gemaakt, ook in de jaren sinds 2017 waarin de CU regeringsverantwoordelijkheid droeg. Ze zei dat haar partij zich ’liet afschepen’ door verhalen over leveringszekerheid. Dat bleek ’een rookgordijn’ te zijn. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar wilde van Rutte weten ’hoe de Groningers gaan zien dat het hem nu menens is?’. Hij stelde vooral vragen, maar had geen eigen oordeel over het handelen van de premier. Tot woede van de oppositiepartijen, die het ’politieke oordeel’ van de coalitiepartij wilden horen, maar dat niet kregen. Ook Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) wilde niet ’naar één specifiek persoon’ kijken en hoopte vooral op ’een nieuw begin’. „De VVD dendert over de vertrouwensvraag heen!”, oordeelde PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. „Ik heb daar nu geen grote conclusie over”, erkende Van Wijngaarden.

CDA’er Eline Vedder -die haar eerste debat in de plenaire zaal voerde- uitte wel kritiek op Rutte. Zij zei het ’onbegrijpelijk’ te vinden dat premier Mark Rutte in zijn verhoor aangaf dat hij in 2018 pas de ernst van de situatie door had en wilde van Rutte weten hoe dat kan, nu er al vele ’noodkreten’ waren geuit. Zij hekelde ook het ’rendementsdenken’ en herhaalde de woorden ’bedonderd en bedrogen’ die haar voorganger (Kamerlid Agnes Mulder) eerder uitsprak. Zij pleitte ook voor meer zeggenschap voor burgers, nieuwe voorzieningen en extra middelen in het landelijke gebied en constateert dat de Haagse politiek daar de afgelopen jaren heeft verzaakt.

Oproep

Groningen zelf deed dinsdag al een oproep aan Kamerleden in een paginagrote advertentie in onder meer De Telegraaf. „Kamerleden, overtuig en dwing het kabinet om alle conclusies van het eindrapport te onderschrijven en over te nemen. U bent aan zet”, was de oproep. Hoofdconclusie van het enquêterapport was dat de belangen van de Groningers jarenlang zijn genegeerd en geldelijk gewin van de overheid en oliebedrijven vaak boven de veiligheid van inwoners is gegaan.

De provincie schreef in de advertentie dat zij zich „eindelijk gehoord en gezien” voelde door de harde conclusies van de enquêtecommissie. „Onze wanhoop en machteloosheid. De scheuren in onze ziel, huizen en monumenten. Het wantrouwen, de langslepende procedures en de angst en zorgen voor onze kinderen. Een ongekende tragedie vastgelegd. Zwart op wit. U was het met deze conclusies en dus met óns eens.” Het kabinet trekt -zo is als reactie gegeven- dertig jaar lang 250 miljoen euro per jaar uit voor investeringen in het Noorden: dat telt op tot 7,5 miljard euro in 2055. Daarnaast gaat er de komende vijf jaar ruim 6 miljard euro extra naar schadeherstel, versterking en andere projecten.

’Te beperkt’

Teleurstelling klonk er in Groningen juist over die kabinetsreactie. „De stap voorwaarts is te beperkt. Het inlossen van de ereschuld blijft steken in woorden.” Groningen wil nog steeds dat de Kamer het kabinet dwingt alle conclusies te onderschrijven. Op de publieke tribune waren dinsdag ook regiobestuurders aangeschoven, evenals Groningers die getroffen zijn. Zij werden met bussen vanuit het noorden naar de Tweede Kamer gereden.

Premier Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zullen woensdag aan het woord komen.