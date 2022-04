Drama in de VS: peuter (2) schiet per ongeluk zusje (4) dood

Volgens lokale politie zou het gaan om een noodlottig ongeval tijdens een gewone dag. Terwijl de vader aan het tanken was, hoorden omstanders dat er in de auto een schot gelost was. Het pistool dat hij in de auto had laten liggen, werd ontdekt door de peuter. Terwijl hij ermee prutselde, vuurde hij per ongeluk een schot en raakte zijn zusje. Ondanks dat het meisje snel naar het ziekenhuis werd gebracht, overleefde zij het niet. De politie is het voorval aan het onderzoeken.

Het is niet voor het eerst dat kinderen in de Verenigde Staten per ongeluk mensen neerschieten. Volgens Amerikaanse media zijn er dit jaar al meer dan vijftig onbedoelde schoten door kinderen gelost, in 2021 zou het gaan om 379 onbedoeld geloste schoten.