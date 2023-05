Premium Het beste van De Telegraaf

Opvallend veel Russische jongemannen strijken neer in Antalya Verbroedering Russen en Oekraïners onder Turkse zon: ’We respecteren elkaar’

De Oekraïense dames Marina Deveci en Hanna Kyslensko gaan op bezoek bij hun Russische vriendin Ektarina Gölkusu (v.l.n.r.). Ⓒ De Telegraaf

Antalya - Russische houten matroesjka-poppen staan keurig in een rij op een pleintje onder de Turkse zon. Opvallend blonde jonge vrouwen lopen op het plein met kinderwagens en spreken Russisch met hun kinderen. Cyrillische letters zijn op winkels en restaurants in de buurt te zien. Het pleintje is in Konyalti, een wijk in Antalya. De wijk wordt ook wel ’Klein Moskou’ genoemd vanwege de tienduizenden Russen die de afgelopen jaren in de Turkse badplaats zijn neergestreken.