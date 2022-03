Woningcorporatie trekt kwart miljard uit voor verbeteren Utrechtse wijk Overvecht

Woensdag werd een Wijkvisie Overvecht gepresenteerd met concrete doelen. Norbert Drenthe, wijkconsulent in Overvecht, schreef mee aan de visie: „In de wijk Overvecht is één derde van de woningen van Mitros. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de wijk en de bewoners. We zijn ambitieus en hoopvol. Over tien jaar is dit een plek waar iedereen graag woont, werkt en verblijft.”

Hard nodig

De aanpak is hard nodig, want Overvecht wordt in de volksmond nog steeds ’Over-slecht’ genoemd. De wijk kent nieuwbouwwoningen waar starters, beleggers en hoogopgeleide werkende tweeverdieners graag willen wonen, maar aan de andere kant staat de achterstandswijk slecht bekend door de meeste armoede, meeste criminaliteit en slechtste gezondheid onder bewoners van heel Utrecht.

Volgens de visie moet de woonomgeving snel verbeteren. „Overvecht scoort niet goed op het vlak van veiligheid. Criminaliteit is als een virus. Met een verminderde weerstand word je er eerder door geraakt dan anders.”

’Betere huurders’

Oplossingen zijn er te over, zoals het plaatsen van cameratoezicht, meer politie, meer buurtwerkers en kansen bieden aan jongeren. Maar ondanks alle inspanningen, lijkt de enige oplossing voor een betere woonomgeving simpelweg de overlastgevers vervangen voor ’betere huurders’.

Een mooi voorbeeld daarvan is de Vulcanusdreef, een complex met 188 woningen, dat een van de slechtste complexen in Overvecht was. Het complex was al opgeknapt, maar bleef sociaal afgegleden. Alle vormen van ondermijnende criminaliteit waren aanwezig, zoals heling, inbraken, drugs en prostitutie. De oudere bewoners voelden zich onveilig. De woningen waren niet populair, waardoor het complex steeds verder afgleed. „Ondanks alle inspanning van onze medewerkers lukte het niet om de situatie verbeteren. Uiteindelijk werd de groep die de meeste overlast veroorzaakte verwijderd en maakten zij plaats voor een groep actieve en sociaal betrokken bewoners die van tevoren geselecteerd werden”, aldus Mitros.

10-hoogflats

Mitros heeft ongeveer 5500 huizen in Overvecht, waaronder de welbekende 10-hoogflats, 3,5-hoogflats en eengezinswoningen. Vrijwel alle woningen worden verduurzaamd. In 2035 zijn alle complexen met bouwjaar vóór 2000 opgeknapt. Ondertussen komen er veel nieuwe duurdere huur- en koopwoningen bij. Dat kan alleen goed gaan, als de leefbaarheid snel verbetert. Over 20 jaar heeft Overvecht er 7000 huizen en 15.000 inwoners bij.