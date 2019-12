Binnen kijken in paleis Huis ten Bosch: zo woont de koning

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft zijn kersttoespraak dit jaar voor het eerst opgenomen in Huis ten Bosch in Den Haag. Begin dit jaar nam hij met het gezin zijn intrek in het paleis nadat het drie jaar lang werd gerestaureerd. In totaal werd het paleis voor 63 miljoen euro verspijkerd. Nieuwsgierig hoe koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes sindsdien wonen? Afgelopen zomer opende het volledig vernieuwde Huis ten Bosch zijn deuren. Dit schreef De Telegraaf er in juli over.