Oorlog in Oekraïne Dag 107 van de invasie LIVE | Vladimir Poetin vergelijkt zichzelf met Peter De Grote: ’Terugpakken wat van Rusland is’

Vladimir Poetin. Ⓒ ANP / AFP

KIEV - Ruim drie maanden sinds de inval in Oekraïne wordt er nog altijd hevig gevochten, met name in het oosten van het land. Dagelijks komen vele burgers en militairen aan beide zijden om het leven. Een einde van het bloedige conflict lijkt nog lang niet in zicht. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.