Erepenning voor Syrische artsen

Vanuit Jordanië ondersteunden de artsen collega's en veldhospitalen in Syrië door onder meer medicijnen het land in te smokkelen. Naast de hulp hebben Smadi en Aldyab slachtoffers van marteling onderzocht, zodat mensenrechtenschendingen konden worden aangetoond. Ook hebben de twee mannen geweld tegen Syrische artsen aan de kaak gesteld.

De penning, vernoemd naar de geestelijk vader van Stichting Vluchteling, wordt uitgereikt in het kader van de Wereldvluchtelingendag. Bij de penning hoort een cheque van 50.000 euro die de artsen kunnen besteden aan projecten voor vluchtelingen en ontheemden in de Syrische regio.

Asscher zei bij de uitreiking dat mensen die zich het lot van slachtoffers van mensenrechtenschendingen aantrekken ons respect verdienen. Hij ging uitgebreid in op het lot van kinderen in Syrië. „Hun toekomst mag ons niet onverschillig laten. Voor mij zijn 'ongevoeligheid' en 'onverschilligheid' hier synoniemen voor 'onmenselijkheid'”.

De minister wees erop dat het kabinet de verdedigers van democratie en mensenrechten in en om Syrië steunt en alles doet om te voorkomen dat ernstige schendingen onbestraft blijven. „Wie verdacht wordt van misdaden tegen de menselijkheid moet voor de rechter worden gebracht. Ook als het de president van Syrië is.”

Asscher toonde zich bezorgd over de opmars van ISIS in Syrië en Irak. Op de oplossing ligt volgens hem uiteindelijk in de regio zelf, maar Nederland spant zich samen met de EU en de VN in om een bijdrage te leveren. „Moedeloos toekijken is voor het kabinet geen optie.”