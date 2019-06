Te netjes voor plunderen bij stroomstoring

In Zuid-Amerika zijn stroomstoringen met een langere duur over het algemeen gebruikelijker dan in Nederland. Ⓒ epa

Geen licht, geen water en geen internet. De kans is heel klein dat Nederland te maken krijgt met een stroomstoring zoals in Zuid-Amerika, afgelopen weekend. Maar als het gebeurt, heeft het immense gevolgen. Al zullen we ons vermoedelijk wel netjes gedragen. „Er wordt zelden geplunderd, dat denken we alleen door alle rampenfilms die we zien.”