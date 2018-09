Waar u op moet letten bij het kiezen van een reisverzekering

Lees meer over geld & vakantie op de speciale vakantiesite van OverGeld.

De premies van reisverzekeringen zijn in het afgelopen jaar met 5 procent gestegen blijkt uit een vergelijkin van onderzoeksbureau MoneyView. 1 op de 5 verzekeringen is zelfs 10 procent duurder. Een duidelijke oorzaak hiervan is de verhoging van de assurantiebelasting van 9 naar 21 procent begin dit jaar. Die heeft geen invloed op het schadedeel van de verzekering, maar bijvoorbeeld wel op de dekking voor annulering en rechtsbijstand.

1. Niet te veel verzekeren

Duurder wordende reisverzekeringen zijn een goede aanleiding om te kijken of u zich goedkoper of minder kunt verzekeren. Hebt u überhaupt een reisverzekering nodig? 1 op de 8 mensen gaat onverzekerd op vakantie, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Wilt u zorgeloos op vakantie dan kan een reisverzekering zeker geen kwaad, maar let wel op de dekking. U bent snel oververzekerd.

Zo heeft 70 procent van de verzekerden ook medische dekking bij zijn polis. Dit terwijl zorgkosten in het buitenland al grotendeels door uw zorgverzekering worden gedekt. U krijgt tot het in Nederland gangbare tarief vergoed, dus alleen in landen waar behandelingen duurder zijn dan hier (bijv. Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en enkele Zuid-Amerikaanse landen) doet u er goed aan om extra medische dekking te nemen. Ook kunt u met deze medische dekking vaak zorgen dat u bij zorgkosten in het buitenland niet eerst het eigen risico (minimaal 350 euro) zelf moet betalen. Niet alleen bij medische dekking, maar ook bij dekking voor rechtsbijstand, pechhulp met de auto en schade aan uw bezittingen dient u goed op te letten dat u zich niet dubbel verzekert.

2. Annuleringsverzekering wel nodig?

Vooral bij annuleringsverzekeringen kunt u zich afvragen of ze wel de moeite waard zijn. Vooral mensen die lastminute een vakantie boeken, kunnen waarschijnlijk goed inschatten of er een grote kans is dat ze hun vakantie moeten annuleren door werkloosheid of sterfgevallen. Reizigers die juist vroeg boeken, kunnen soms ook zonder verzekering (een deel van) hun geld terugkrijgen als ze op tijd annuleren. Een annuleringsverzekering kost meestal 3 à 4 procent van de reissom.

3. Premies vergelijken loont

Regelmatig kijken of er elders goedkopere reisverzekeringen te krijgen zijn kan veel geld schelen. Bij de duurste polis is de premie namelijk drie keer zo hoog als bij de goedkoopste, wees recent onderzoek van de Consumentenbond uit. Bij gezinnen met twee kinderen loopt het verschil op tot bijna 150 euro voor een doorlopende basispolis inclusief wintersportdekking. Hier kunt u reisverzekeringen vergelijken.

4. Doorlopende of losse reisverzekering

Bij het kiezen van een reisverzekering kunt u al geld besparen door voor het goede type te kiezen, een doorlopende of een kortlopende polis. Welke voor u het meest geschikt is, hangt af van hoe vaak en waar u op vakantie gaat. Over het algemeen wordt de doorlopende variant aantrekkelijker als u meer dagen op vakantie gaat. Driekwart van de mensen kiest een doorlopende reisverzekering, terwijl dit voor veel mensen duurder uitpakt. Uit onderzoek van vergelijkingssite Geld .nl blijkt dat mensen die alleen in Europa op vakantie gaan, pas bij 30 vakantiedagen per jaar goedkoper uit zijn met een doorlopende reisverzekering. Verlaat u Europa, dan is dat bij meer dan 21 vakantiedagen het geval.

Kiest u een doorlopende reisverzekering en blijft u veelal binnen Europa, neem dan geen werelddekking. U betaalt hier onnodig voor, terwijl u bij veel polissen eenmalig of voor één jaar uw verzekering kunt opwaarderen naar werelddekking. Standaard dekking geldt voor Europese landen en enkele vakantieoorden aan de Middelandse Zee (bijvoorbeeld Egypte, Marokko en Turkije).

5. Eigen risico of niet?

Net als bij een autoverzekering, zorgverzekering en inboedelverzekering, kunt u ook bij reisverzekeringen geld besparen door een polis met een hogere eigen risico te nemen. Dit eigen risico is meestal alleen van toepassing op schade en verlies van uw bagage. Een hoger eigen risico levert een lagere premie op. Bedenk goed wat u fijner vindt. Het eigen risico geldt per schadegeval. Verliest u een zonnebril en een dag later uw fototoestel, dan geldt bij beide het eigen risico. Daardoor blijven uitkeringen voor goedkope producten vaak erg beperkt.

6. Dekking voor dure bezittingen

Door het eigen risico in een reisverzekering krijgt u een deel van de schade aan bagage niet vergoed. Maar daarboven vergoeden verzekeraars ook niet onbeperkt. Reisverzekeraars hanteren maximale uitkeringen voor dure bezittingen als telefoons, camera's en sieraden. Bekijk daarom goed wat voor risico u loopt bij verlies of schade aan uw kostbaarheden.

Uit onderzoek in 2012 blijkt dat bijna 70 procent van de polissen schade of diefstal van een smartphone tot maximaal 300 euro vergoedt. Dit terwijl de nieuwste en hipste telefoons al snel 600 euro kosten bij aankoop. Er zijn ook polissen die slechts 500 euro vergoeden voor meerdere soorten elektronica. Stel dat uw nieuwe laptop, tablet, smartphone en spiegelreflex camera gestolen worden, dan krijgt u erg weinig vergoed. Wilt u dit risico afdekken, dan kunt u bij veel verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten voor gadgets of andere dure voorwerpen. Ook kunt u uw telefoon los van uw reis verzekeren, maar hiervoor betaalt u al gauw 6 euro per maand.

Door deze lage dekking zou u dus kunnen overwegen u aanvullend te verzekeren voor bagage of juist de dekking voor bagage te schrappen. Een buitenshuisdekking bij uw inboedelverzekering kan uitkomst bieden. Sommige polissen vergoeden verlies of diefstal wereldwijd.

