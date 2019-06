Weer panne Koninklijke Luchtmacht

Het vrachtvliegtuig doet ook dienst als ’tankstation’ in de lucht, om jachtvliegtuigen in de lucht van kerosine te voorzien. Waarschijnlijk zou het toestel F-35’s begeleiden voor de Luchtmachtdagen van komend weekend op vliegbasis Volkel. Het is onzeker of de straaljagers nu alsnog naar Nederland komen. Mogelijk maken ze de overtocht ’hoppend’, met tussenlandingen.

Veertig jaar oud

De KDC-10’s van defensie zijn meer dan veertig jaar oud. De twee exemplaren die de luchtmacht begin jaren negentig van Martinair kocht, hadden toen al meer dan vijftien jaar als commerciële vrachtvliegtuigen dienst gedaan.

Het pechgeval is exemplarisch voor de vloot van de luchtmacht, die op veel fronten aan het eind van zijn levensduur is. Deze week strandde defensieminister Bijleveld op weg naar het Caribisch gebied nog op de Azoren met de Gulfstream. Pas gisteravond is ze, met een commerciële vlucht, teruggevlogen. Ook de vipkist van het ministerie van Defensie staat geregeld met pech aan de grond.