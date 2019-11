Jager schiet per ongeluk zoon (18) neer

De jongen werd in zijn buik getroffen, maar is buiten levensgevaar. Volgens La Voix du Nord zou de vader plotseling een geluid in de bosjes hebben gehoord, waarna hij de trekker overhaalde. Het bleek toen dat hij zijn zoon had geraakt, die het geschoten wild aan het verzamelen was.

Twee andere kinden uit hetzelfde gezin waren getuige van het ongeluk. Zij zijn in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij een ander jachtongeval kwam dit weekend in Frankrijk een 59-jarige man om het leven. In Viel-Saint-Remy wilde een andere man uit zijn groep in de lucht schieten om een hond te laten schrikken. Toen hij het geweer over zijn schouder wilde hangen, ging het af en schoot hij zijn collega dood.