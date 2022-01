’Siciliaanse maffioso loopt tegen lamp nadat hij wordt herkend op Google Street View’

De 61-jarige Gioacchino Gammino was lid van de Siciliaanse maffiagroep Stidda en was een van de meest gezochte gangsters van Italië. Gammino ontsnapte in 2002 uit een gevangenis in Rome waar hij een levenslange celstraf uitzat voor moord.

Een Google Street View-foto waarop een man te zien is die op Gammino lijkt, was de sleutel tot het opsporen van de voortvluchtige. Dat zeggen rechercheurs woensdag in dagblad La Repubblica. De Siciliaanse politie had al het vermoeden dat Gammino in Spanje was, maar het beeld op Google Maps waarop te zien is hoe hij voor een kruidenierswinkel met een man staat te praten, was voor de politie de aanleiding voor een uitgebreid onderzoek.

Door verder speurwerk van de Italiaanse recherche werd nog een foto van Gammino ontdekt op internet. Op de Facebookpagina van een restaurant in de buurt van de kruidenierswinkel was Gammino in kokskleding te zien. De maffioso was duidelijk te herkennen aan een litteken op zijn kin. Het restaurant had Siciliaanse gerechten op het menu staan.

Arrestatie

Nu zijn locatie bekend was kon Gammino op 17 december worden gearresteerd. Het nieuws over de bijzondere opsporing werd woensdag door La Repubblica gemeld.

Gammino was volgens La Repubblica erg verrast dat hij was opgespoord. Na zijn arrestatie zou hij tegen de politie hebben gezegd: „Hoe hebben jullie me gevonden? Ik heb al 10 jaar niet eens met mijn familie gebeld.”

Gammino zit in Spanje in hechtenis en de politie hoopt hem eind februari terug te kunnen brengen naar Italië. Dat vertelde Nicola Altiero, de adjunct-directeur van de Italiaanse anti-maffiapolitie-eenheid, aan persbureau Reuters.