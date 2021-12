Berlijn: vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en militairen

In het Duitse parlement werd de maatregel door 571 leden van de Bondsdag gesteund. Er waren 80 stemmen tegen en 38 parlementsleden onthielden zich van een uitspraak. De Bondsraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de zestien deelstaten, ging unaniem akkoord met de vaccinatieplicht.

De nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach noemde het vrijdagochtend „absoluut onaanvaardbaar” dat mensen in zorginstellingen „onnodig sterven omdat er niet gevaccineerd is.” De maatregel wordt genomen om de vierde coronagolf te breken, aldus de minister.

Wat de precieze consequenties zijn bij het weigeren van het vaccin, is nog niet duidelijk.

Duitsland volgt Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland met de maatregel. Daar moet het zorgpersoneel zich ook laten inenten tegen het coronavirus. Doen zorgmedewerkers dat niet, dan volgt ontslag of een boete.

Algehele prikplicht

Duitsland overweegt ook om een vaccinatieplicht in te voeren voor alle volwassen inwoners van het land. Daar wordt later over gestemd. Die plicht zou in februari 2022 in moeten gaan. Momenteel is 69 procent van de Duitse bevolking volledig ingeënt en 21 procent heeft een boosterprik gekregen.