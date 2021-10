CDA’er Maurits von Martels stapt over naar BBB: ’Ze hebben mijn talent niet benut’

Von Martels heeft zijn besluit maandag aan het CDA laten weten. De breuk heeft veel te maken met de lage plek 23 die hij dit voorjaar op de kieslijst kreeg. Die dreun is hij, ook na lang wikken en wegen, niet te boven gekomen vertelt hij aan De Telegraaf. „Ik dacht eerst dat die plek 23 op de CDA-lijst een grap was. Ik heb de tijd genomen om het te laten bezinken, maar ik kan het maar niet van me afschudden. Ik vind dat het CDA tijdens de boerenprotesten het gezicht te weinig heeft laten zien. BBB heeft dat wel goed aangevoeld.”

Wopke-aanhanger

Von Martels heeft veel sympathie voor CDA-leider Hoekstra. „Ik ben wel een Wopke-aanhanger, hoor. Hij heeft het beste voor met de partij.” De Overijsselse politicus en melkveehouder meent dat de CDA-voorman ’veel voor zijn kiezen’ heeft gekregen. „Het CDA heeft alleen maar interne strubbelingen, daar is partij heel druk mee. De partij is weinig toegekomen aan het eigen verhaal. Dat kiezers afhaken heeft te maken met al die perikelen. Amateurisme”, vreest hij.

Of zijn overstap wellicht ook iets met opportunisme te maken heeft? Von Martels sluit dat niet uit. „Bij het CDA ben ik gewoon uitgespeeld. Ze hebben mijn talent niet benut.”

21.000 voorkeursstemmen

Van der Plas toonde al eerder interesse in de in onmin geraakte CDA’er. „Ik had meer dan 21.000 voorkeurstemmen, maar kwam laag op de CDA-lijst. Caroline heeft toen ter sympathisatie een soort trekkersdefilé voor ons georganiseerd. Mijn vrouw is toen meteen lid geworden. Ik maak nu de overstap. Er moet meer boerenverstand in Den Haag komen.”

De oud-CDA’er weet nog niet precies wat hij voor BBB gaat doen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar doet de partij van Van der Plas niet mee. „Misschien kan ik wat voor BBB gaan betekenen tijdens de Statenverkiezingen.”