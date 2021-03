Bedrijven ontruimd bij grote brand in Landgraaf, een gewonde

Binnenland

Grote brand in Capelle aan den IJssel

Een meubelzaak aan de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel is zondag door brand verwoest. Ook een kantoorpand liep flinke schade op. De oorzaak van de brand, die uitbrak in een loods, is nog niet bekend. Ook de omvang van de schade is nog niet duidelijk.