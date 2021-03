Drie gewonden door grote brand in Landgraaf

De drie waren volgens een woordvoerster van de brandweer in de loods toen de brand omstreeks 15.15 uur uitbrak. Omliggende bedrijven moesten worden ontruimd door de hevige rookontwikkeling. De zwarte rook was tot in de verre omtrek te zien. De Nederlandse brandweer kreeg hulp van Duitse collega’s bij het bestrijden van de brand.

De rook trok aanvankelijk richting Duitsland. De Duitse autoriteiten zijn daarvan op de hoogte gesteld. Later draaide de wind. In de wijk Heigank in Landgraaf kan stankoverlast optreden. Mensen wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

Het is nog niet bekend wat er precies in brand staat. De brandweer kan de loods nog niet betreden en de eigenaar is nog niet achterhaald. Het blussen kan nog enkele uren in beslag nemen, aldus de brandweer.