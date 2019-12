Almeerder die tienerzusje doodschoot hoeft niet meer de cel in

De rechtbank in Lelystad veroordeelde hem tot een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk is aan het aantal dagen dat hij in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast legde de rechter een voorwaardelijke celstraf van 256 dagen op.

Geen opzet volgens rechter

Volgens de rechtbank staat vast dat de man zijn zusje niet „willens en wetens” heeft doodgeschoten en was er geen opzet in het spel. Het was roekeloosheid, aldus de rechter. Daarmee is de dood van het meisje wel aan zijn schuld te wijten.

Volgens de Almeerder haalde hij het wapen tevoorschijn om stoer te doen. Hij heeft verklaard dat hij niet wist dat het wapen was doorgeladen en dus schietklaar was. Eerder had hij ook al selfies met het wapen aan vrienden verstuurd.

De rechtbank heeft rekening gehouden met het feit dat de man moet leven met de wetenschap dat hij zijn zusje om het leven heeft gebracht en dat hij de gevolgen daarvan de rest van zijn leven met zich mee moet dragen.