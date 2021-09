Premium Het beste van De Telegraaf

Kind met spoed naar ziekenhuis na ernstig ongeval op schoolplein: ’We zijn allemaal heel erg geschrokken’

Door Hein Flach Kopieer naar clipboard

Ⓒ Michel van Bergen

HEEMSTEDE - Een jongen uit groep 7 is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op het speelplein van de Nicolaas Beetsschool aan de Sportparklaan in Heemstede. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, verleenden hulp. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.