Ingewijden: avondlockdown verlengd, basisscholen eerder met kerstvakantie

Vanaf volgende week dinsdag gaan de basisscholen dicht, melden bronnen. Scholen die het niet lukt om de vroegere vakantie geregeld te krijgen, wordt het toegestaan maandag 20 december nog open te blijven. Zonder maatregelen zou de kerstvakantie op vrijdag 24 december beginnen, meteen met het begin van de kerstdagen.

Daarmee zou het risico bestaan dat besmettingen vanuit de klas meteen worden doorgegeven aan opa’s en oma’s. Een week minder school beperkt dat risico, zo gaf het OMT tot drie keer toe mee aan het kabinet. Dat geeft nu op de valreep gehoor aan dat advies.

Noodopvang

Het is nog niet bekend of scholen tijdens de sluiting online onderwijs gaan geven, of dat de leerlingen echt eerder vakantie hebben. Ingewijden zeggen dat net zoals tijdens eerdere schoolsluitingen, scholen worden gevraagd om noodopvang te regelen voor kwetsbare kinderen of kinderen wier ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zei na afloop van het ministersoverleg dat het kabinet ’hele zware besluitvorming heeft gehad’. Een week geleden was het kabinet in een brief naar de Tweede Kamer nog stellig: „Een week meer vakantie is een week minder school en dat is in een situatie van leerachterstanden niet wenselijk.”

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet maandag al doorschemeren dat het eerder sluiten van scholen een serieuze optie voor het kabinet was.

Het kabinet vreesde dat basisschoolkinderen sneller familieleden zouden besmetten tijdens kerstbezoek als zij niet eerder vrij van school zouden krijgen. Met een vervroegde kerstvakantie hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting dus kleiner.