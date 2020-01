Eerste vrouwelijke misdienaars maken na 53 jaar rentree in Tilburg

Pastoor Jan van Noorwegen (rechts) stuurde als jonge kapelaan destijds Maureen Witlox (links) en Corein Brands (midden) naar de pastoor met hun vraag om misdienaar te mogen worden. Ruim vijftig jaar later trekken ze nog een keer de toga aan. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - „Het was gewoon even: ’back to memory’. We hebben heel veel herinneringen opgehaald.” Drieënvijftig jaar na dato maakten Maureen Witlox en Corein Brands uit Tilburg deze week hun rentree als ’misdienaars’ in de Heuvelse kerk bij pastoor Jan van Noorwegen. In de jaren zeventig waren zij de eerste vrouwelijke misdienaars in de kerk.