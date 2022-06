Afhameren met Wouter de Winther

De paniek rond code zwart in de zorg laat zien dat het land in een fase terecht is gekomen die we volgens politiek commentator Wouter de Winther nog niet eerder hebben gezien. Wouter en Pim bespreken het uitstelgedrag rond corona, de ‘halfzachte oplossingen’ en de ‘grootheidswaanzin’ binnen het OMT. „Het kabinet is klaar met Gommie (Gommers) en probeert het nu met Kuipers.” Gelukkig is er in deze barre tijden ook nog goed nieuws over de formatie. De Winther schetst wat ons komende tijd te wachten staat.

