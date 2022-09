Jurist Pols: ’Wij hebben niets verkeerd gedaan, niet gezien dat in de buurt van opruiing komt’

„Wij hebben niets verkeerds gedaan en we zouden het zo weer doen”, vond Pols vrijdag tijdens zijn verhoor als getuige in de strafzaak tegen de voorman van Viruswaarheid, Willem Engel. Die moet zich voor de Rotterdamse rechtbank verantwoorden voor meerdere gevallen van opruiing. Vrijdag werden er drie getuigen gehoord in de zaak, juridisch adviseur Jeroen Pols, psychologe Marieke Schreuder en de organisator van demonstraties Mordechai Krispijn.

Een zichtbaar gespannen Pols vertelde aan de rechtbank dat iedere uiting op Twitter van Willem Engel steeds werd beoordeeld door een ’juristengroep’ van een man of acht voordat die naar buiten ging. „Maar we zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat andere mensen doen.”

Demonstratie Malieveld

Zo riep Viruswaarheid volgens Pols op om niet naar een demonstratie op het Malieveld te gaan die door de rechter was verboden. „Onze boodschap was: ga niet. We wilden voorkomen dat de politie geweld zou gebruiken tegen weerloze mensen.” Maar hij voegde er wel aan toe dat hij vindt dat de rechter vrijheden van burgers ontoelaatbaar inperkte. „De rechterlijke macht heeft de afgelopen 2,5 jaar enorm aan gezag ingeboet.”

Rechter Jacco Janssen fronste de wenkbrauwen en las de letterlijke tekst voor: „Remkes heeft onze demonstratie van liefde verboden. We kunnen je niet verbieden om toch te komen, maar àls je komt, kom dan in liefde.”

Janssen: „Daar staat toch niet: kom niet?”

Pols: „Er was enorme verontwaardiging over het onvoorstelbare verbod. Die mensen kwamen sowieso, daar hadden wij geen invloed op.”

Janssen: „U had toch ook niets kunnen zeggen? Ik heb een zoon, een eigenwijs mannetje. Hoe vaker je tegen hem zegt dat hij iets níet mag doen, hoe vaker hij het toch doet.”

’Doe-opdracht’

Ook de vermelding van het telefoonnummer van verpleeghuis De Guldenakker in Goirle dat bewoners volgens Pols onrechtmatig van hun vrijheid beroofde, moest volgens hem niet worden gezien als een oproep om te bellen. Ook al was dat wel wat er massaal gebeurde. „Je kunt dat telefoonnummer overal vinden”, vond Pols. Dat Engel in een tweet schreef: ’Even een doe-opdracht tussendoor’ kun je als een belopdracht zien, gaf Pols toe. „Maar er stond niet bij: ’Ga die mensen verrot schelden’. Wij roepen altijd op tot rust. Maar als mensen besluiten om eigener beweging iets te doen…” Dat kan Engel niet worden verweten, vindt Pols.

Willem Engel zelf vindt dat als er iemand is die zich schuldig maakte aan opruiing, het advocaat Jan Vlug is die bij Jinek opriep tot het stoppen van Engel. Een man die de uitspraken van Vlug herhaalde probeerde vervolgens de deur bij hem in te trappen.