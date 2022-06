Boeren onder aanvliegroute Schiphol en de rook van Tata bedreigd: ’En dan zijn wij de boosdoener?’

Premium Lifestyle

Reizen we straks met 1000 kilometer per uur in deze hangende ’pod’ naar onze bestemming?

Een schaalmodel van het transportmiddel van de toekomst, de ’pod’ Helios I van een hyperloop, is zaterdag door studenten van de TU Delft in Rotterdam onthuld. Een hyperloop kan mensen met 1000 kilometer per uur in een buis vervoeren naar hun bestemming; de pod is de cabine waarin mensen zitten. Het ...