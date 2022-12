China: ’Indiase troepen staken illegaal grens over’

Een woordvoerder van het Chinese leger verklaarde dat de Chinese troepen „door het Indiase leger werden gehinderd, dat illegaal de Lijn (van feitelijke controle) heeft overgestoken.” „Onze reacties waren professioneel, klassiek en vastberaden”, aldus nog de woordvoerder. Daardoor zou de situatie op het terrein „gestabiliseerd zijn.”

Het Indiase leger maakte maandag bekend dat afgelopen week verschillende Chinese en Indiase militairen gewond zijn geraakt bij nieuwe schermutselingen aan de grens tussen beide landen. Aan de grens aan het Himalayagebied komt het wel vaker tot confrontaties tussen beide landen.

Bij het incident, dat vrijdag plaatsvond, raakten „enkele personen aan beide zijden lichtgewond”, aldus een Indiase bron. Volgens een andere militaire bron raakten minstens zes Indiase soldaten gewond.

India beschuldigt China ervan op eigen houtje de status quo aan de betwiste grens te proberen te veranderen. De Indiase minister van Defensie Rajnath Singh bevestigde dinsdag in het parlement dat het tot een confrontatie is gekomen tussen Chinese en Indiase soldaten op 9 december, in de staat Arunachal Pradesh in het noordoosten. Volgens de minister zijn geen Indiase soldaten gesneuveld en zijn er ook geen zwaargewonden onder de Indiase troepen.

De relaties tussen beide kernmachten zijn sterk bekoeld, sinds de confrontaties in de Himalaya in juni 2020. Toen kwamen zeker 20 Indiase en zeker 4 Chinese militairen om het leven. De grens tussen beide landen, die gedeeltelijk over een hoogte van meer dan 4.000 meter loopt, is nooit exact vastgelegd. In 1962 kwam het er tot een gewapend grensconflict tussen beide landen.