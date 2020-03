Oud-Beijerland geschokt door eerste Nederlandse coronadode

Oud-Beijerland is de eerste Nederlandse gemeente waar het coronavirus een dodelijk slachtoffer, een 86-jarige man, heeft geëist. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oud-Beijerland - Bewoners in Oud-Beijerland reageren geschokt op de dood van hun 86-jarige plaatsgenoot die overleed aan de gevolgen van het coronavirus. „We zijn hier enorm van geschrokken. Het is het gesprek van de dag. Het is heel verdrietig voor de familie van de man. Aan de andere kant blijven we ook nuchter. Het virus verspreidt zich zo snel, dan is het ook niet raar dat het hier is. We moeten gewoon opletten”, zegt een kapster.