Zaterdag minder intercity’s om hitte

Door het extreme weer piept en kraakt het spoor. Veel NS-treinen raken defect door oververhitte elektromotoren en kapotte airco’s, ook omdat het afgelopen dagen ’s nachts niet genoeg afkoelde om het materieel te laten herstellen.

Volgens NS is het spoorbedrijf ook bijna door alle reservetreinen heen. „We zetten al het materieel in om de dienstregeling zoveel mogelijk in stand te houden. Helaas lukt dat niet op sommige trajecten”, aldus een woordvoerder.

Gisteren werden er op zes drukke routes flink minder intercity’s ingezet, te weten tussen Amsterdam en Rotterdam, Eindhoven-Sittard, Alkmaar, Haarlem-Den Haag, van Schiphol naar Utrecht en Nijmegen en richting Lelystad. „Vandaag is er op vier trajecten een aangepaste dienstregeling, omdat onze monteurs weer redelijk op schema zijn.”

250 monteurs dag en nacht bezig

Volgens de zegsman zijn 250 monteurs dag en nacht in ploegendiensten in de weer op veertig locaties in Nederland om door de hitte gestrande treinen op te lappen. „Zelfs als alleen een paar rijtuigen zonder airco zitten, halen we die trein gelijk van het spoor, want dat is nu niet te doen voor reizigers.”

Net als in een auto kan in de trein een rood lampje gaan branden als de aandrijving door langdurige blootstelling aan te hoge temperaturen kuren vertoont. „We hadden altijd de meeste problemen in herfst en winter door bladeren, ijs en sneeuw, maar het lijkt erop dat de zomer die positie overneemt”, stelt NS.

Desondanks laat ook spoorbeheerder ProRail weten dat de situatie ’beheersbaar’ en redelijk onder controle is. „Er zijn zo’n dertig storingen per dag die aan de hitte zijn toe te schrijven, zoals wissel- en seinstoringen, rails die uitzetten en haperende overwegen. Wij zetten massaal onze incidentbestrijders in. Met name ’s nachts zijn er veel spoedreparaties om het treinverkeer minimaal te hinderen.”

Ook regionale vervoerders passen hun rittenschema’s waar nodig aan. Hoeveel de schade is die de spoorwegen door het bloedhete weer treft, is nog onduidelijk. Bij ProRail en NS vallen die reparaties onder het reguliere onderhoud, waarvoor budget is vrijgemaakt, inclusief in extreme omstandigheden.

Verhoogde paraatheid

ProRail handhaaft dit weekend de verhoogde paraatheid. De treinen rijden volgens de laatste cijfers minder op tijd: de gemiddelde punctualiteit is deze week gedaald van 90 naar 80%. Vooral in de middag, als het warmer wordt, beginnen de moeilijkheden.

„Gelukkig is het vakantieperiode, dus er zijn veel minder reizigers op het spoor. Dat scheelt. Ze zullen een trein eerder of later moeten nemen, als er ritten uitvallen, maar iedereen komt op zijn bestemming”, verzekert de NS-woordvoerder.

De NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.